卢比欧将出席北约外长会议 随后续访印度

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（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普威胁减少派遣军力，不过国务卿卢比欧（Marco Rubio）22日将出席北约外长会议，为7月在土耳其举行、川普预计参加的北约年度峰会铺路。

卢比欧接下来将前往印度访问，这是川普第2任期以来，卢比欧首访这个世界最大的民主国家。国务院表示卢比欧将走访印度4座城市。

卢比欧将先出席22日在瑞典赫尔辛堡（Helsingborg）举行的北大西洋公约组织（NATO）外长会议，此会旨在为7月北约于土耳其的年度峰会预作准备。

国务院今天的声明指出，卢比欧将在北约外长会议「讨论盟邦提高国防投资及强化责任分担的必要性」。

德国总理梅尔茨（Friedrich Merz）日前批评美国与以色列对伊朗发动战争，川普对此大为不满，随后决定减少驻德美军5000人。长期以来，川普一直认为美国在北约承担过多的防务责任。

国务院表示，卢比欧将与瑞典总理克里斯特森（Ulf Kristersson）及北约秘书长吕特（Mark Rutte）会面。

卢比欧随后将前往印度访问，数十年来，美国无论哪个党派执政均积极维持与印度的关系，但川普去年对印度不满，一度祭出惩罚性关税。

美印嫌隙源于印度总理莫迪（Narendra Modi）拒绝将印度与巴基斯坦的停火归功于川普，印巴之间的短暂冲突源于1年多前发生在印控克什米尔（Kashmir）的恐怖攻击，当时有多名印度教民众罹难。

巴基斯坦则是积极向川普示好，称赞他应获颁诺贝尔和平奖，近来并自荐担任美伊战事调停人。美国副总统范斯（JD Vance）也为着美伊会谈走访巴基斯坦。