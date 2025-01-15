卢比欧将赴参院听证 剑指中国靠欺骗成超级强权

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（法新社华盛顿15日电） 获美国总统当选人川普提名为国务卿的卢比欧今天将赴联邦参议院人事任命听证会，他将表示，中国透过欺骗手段取得超级大国地位，美国精英长期以来所珍视的「自由世界秩序」应被摈弃。

卢比欧（Marco Rubio）将在听证中面对联邦参议员质问，在川普混杂的人事提名中，卢比欧可能是争议性最小的人选之一。

卢比欧在听证中首先将针对中国问题发言，而即将卸任的总统拜登也称中国为竞争对手，但仍寻求接触。

卢比欧这位长期鹰派将坚决拒绝拜登的关键信条，即优先考虑基于规则、美国带领的「自由世界秩序」，转而支持川普的「美国优先」信念。

根据卢比欧准备的讲稿，他将表示「战后的全球秩序已经过时，它现在变成用以对付我们的武器」。

卢比欧将指出：「我们欢迎中国共产党加入这个国际秩序。他们利用其所有好处，却忽略所有的责任义务。」

他说：「他们反而藉说谎、欺骗、侵骇和窃取等方式跃升为全球超级强权，以牺牲我们为代价。」

在凸显中国问题下，卢比欧也将表示「莫斯科、德黑兰和平壤的独裁者制造混乱和不安」。

「尽管美国太常持续将『全球秩序』放在我们核心国家利益之上，但其他国家却继续按其已经采取和将一直采取的方式行事，以他们认为最符合其最佳利益的方式为之。」

卢比欧将呼吁美国的外交政策，纯粹由是否让国家更安全、更强大和更繁荣的决策来驱动。

卢比欧是劳工阶级的古巴移民之子，他将成为美国第一位西班牙裔和首位能说一口流利西语的美国最高阶外交官员。（译者：徐睿承/核稿：陈政一）