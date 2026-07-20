卢比欧称伊朗把荷莫兹海峡当筹码 吁各国加大施压

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（法新社美国安德鲁联合基地19日电） 美国国务卿卢比欧今天表示，伊朗正将荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）当成中东冲突的谈判筹码，并呼吁其他国家加大施压力道，共同维护全球航运安全。

卢比欧（Marco Rubio）前往菲律宾出席东南亚国家协会（ASEAN）外长会议前向媒体表示：「显然，伊朗…至少伊朗部分人士希望控制这条海峡，并把它当作向全世界施压的筹码。」 他说：「美国将持续采取一切必要行动，维护全球航运安全；其他国家也应开始承担更多责任，无论提供军事装备或财政支援，都应协助分担这项负担。」

询及持续升高的冲突是否仍有外交解决空间时，卢比欧说：「我认为，我们始终对外交协商抱持开放态度。但前提是伊朗必须真诚谈判，且愿意遵守协议。」

在此之前，伊朗据报攻击行经荷莫兹海峡的船只，导致美伊之间原本脆弱的停火破裂。在中东战事爆发前，全球约1/5石油与天然气供应必须经由这条重要国际航道运输。

卢比欧表示：「如果伊朗违反协议条款，就不能期待双方签署的谅解备忘录（MOU）能持续有效。」

他也重申：「我要强调的是，美国始终愿意透过外交途径解决问题。我们已多次尝试与伊朗接触，未来也将继续努力。」（编译：刘文瑜）