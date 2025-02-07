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卢比欧结束中南美洲之行 预计2月中旬造访中东

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（法新社华盛顿7日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）结束拉丁美洲出访后，美国务院一名高阶官员昨天表示，卢比欧预计2月中旬展开上任后首次中东之行，造访以色列和卡达等中东国家。

这名国务院（U.S. Department of State）高阶官员表示，卢比欧将在2月13至18日期间，先出席慕尼黑安全会议（Munich Security Conference），随后到访以色列、阿拉伯联合大公国、卡达以及沙乌地阿拉伯等中东国家。

美国总统川普（Donald Trump）4日会晤以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）后，提议将加萨走廊（Gaza Strip）的200万巴勒斯坦人民永久迁出，并且由美国「接管」加萨，这番言论使国际社会大为震惊。

卢比欧随后澄清，川普指的是巴勒斯坦人民在美国资助加萨走廊重建期间暂时离开。

这名国务院高阶官员还说，川普早已针对加萨走廊的未来展开谈话，而且卢比欧将持续推动这个谈话。

古巴裔的卢比欧是美国首位西语系国家后裔国务卿，他昨天稍晚刚从上任后第一趟南美洲之行返国。他的第二趟行程将出访中东，预计会展现美国国务卿在中东的角色，尽管川普已钦点自己的地产界友人魏科夫（Steve Witkoff）出任中东特使。

川普在第一任期内，主导一项阿拉伯联合大公国、巴林、摩洛哥与以色列关系正常化的协议。

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