卢比欧警告伊朗徵收海峡通行费 恐引发其他国家仿效

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（法新社麦纳玛25日电） 美国国务卿卢比欧今天警告，伊朗向航经荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）船只徵收通行费的做法，恐引发其他国家仿效，蔓延至其他国际水道，带来「全面混乱」的风险。

卢比欧（Marco Rubio）在巴林举行的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）会议上指出：「国际水道不属于任何民族国家。这是当今世界的一项基本原则，如果没有这项原则，世界将陷入全面混乱。」

卢比欧进一步说：「倘若我们接受，只因某条国际水道碰巧靠近你的领土，你就可以向使用它的船只收费，那么这种做法势必迅速蔓延至世界各地。」

这是美国与伊朗签署终结中东战争的谅解备忘录以来，卢比欧首次出访波斯湾地区。他表示，美国希望达成和平协议，但绝非「不惜任何代价」。

他指出：「虽然我们希望达成协议，但并非不惜任何代价。我们希望达成的是一项真正有效、可验证且能确实落实的协议。」

卢比欧此行前往了遭重创的阿拉伯联合大公国、科威特和巴林，他也做出保证，波斯湾国家的利益将会被纳入考量。

他强调：「我们希望确保…这项协议中的任何安排，不会以任何方式损害我们在波斯湾地区合作伙伴的安全、稳定或繁荣。」