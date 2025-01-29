卢比欧豁免人道主义援外支出遭冻结

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（法新社华盛顿28日电） 美国国务卿卢比欧今天宣布针对「全面冻结援外支出90天」的政策扩大豁免范围，并强调在审查期间，美国将继续向诸如庇护所和药品等人道主义计画提供资金。

总统川普上周重掌白宫后下令暂停对外援助计画90天，且将进行全面审查，以确定相关计画是否符合他的政策目标。

为配合上述政策，卢比欧（Marco Rubio）宣布冻结几乎所有资金，不过他特别豁免紧急粮食计画，以及埃及和以色列的外国军事融资。

在援助团体强烈抗议下，卢比欧在今天发布的备忘录中澄清，除了粮食计画之外，其他「人道主义援助」也将在审查期间予以豁免。

根据备忘录内容，人道主义援助的定义包括「核心救命药物、医疗服务、粮食、庇护所和生存援助」。

国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）也在社群平台X发文称：「我们仍将满足迫切的需求。」

她表示：「已将紧急粮食和其他紧急人道主义援助纳入全面豁免，尚未纳入的计画也设有豁免程序。」

布鲁斯表示，这项政策的目的是要杜绝「糟糕透顶的」出资和不符合川普政府施政优先要务的计画，她也提到与气候变迁和性别有关的援助。

她强调：「美国人民已经明确授权，我们必须将重点重新转移到美国国家利益上。」