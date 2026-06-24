卢比欧走访波湾3国 将讨论美伊备忘录

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（法新社阿布达比24日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）开始走访在中东战争期间受伊朗袭击最严重的几个波斯湾国家，今天与阿拉伯联合大公国元首穆罕默德亲王（Mohamed bin Zayed）会面。

卢比欧昨天深夜抵达阿布达比，预计与穆罕默德亲王结束闭门会谈后，将再依序造访科威特及巴林，并出席明天在巴林举行的波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）会议。

这3个国家在战争期间遭受数以千计的伊朗无人机及飞弹攻击，卢比欧此行被认为是在表达声援之意。

卢比欧昨天表示，他计划与波湾领袖讨论美国与伊朗之间的谅解备忘录。该备忘录并未处理到伊朗的飞弹计画及其代理人，而这两项都是波湾国家长期关切的议题。

卢比欧并强调，任何国家都不被允许对荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）徵收通行费。荷莫兹海峡是波斯湾石油与天然气的出口要道，与海峡相邻的阿曼与伊朗之前表示考虑收取「费用」。

卢比欧在抵达阿联首都后说道：「那是一条国际水道，任何国家都不被允许在国际水道上徵收通行费或费用，这是现行的国际法。」

这是美伊上周签署备忘录以来，首度有美国高官访问中东。美国正试图安抚其富裕的波湾盟友，因专家表示，该备忘录未达到他们的预期。

波斯湾地区能源丰富，并设有多处美军基地，在2月28日美国联手以色列空袭伊朗引爆战端后，成为伊朗报复性攻击的目标。

阿联遭受超过2800枚飞弹与无人机袭击，数量高于区域内其他国家。科威特和巴林以其国土规模来看，也遭遇严重打击。

战争期间，阿联深化与美国的同盟关系，并多次表示必须正视伊朗的飞弹计画及代理人问题。

波湾地区的领袖长期与美国总统川普（Donald Trump）保持密切关系，并承诺会对美国经济投资数以十亿计美元。但专家表示，美国在伊朗攻击期间让他们暴露于高度风险之中，他们已对这个不可靠的伙伴提高警觉。