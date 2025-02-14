卢比欧预期与乌克兰达成矿产协议 补偿美国军援费用

afp_tickers

3 分钟

（法新社华盛顿13日电） 美国国务卿卢比欧（Marco Rubio）今天表示，他预期将与乌克兰就境内蕴藏丰厚的矿藏达成协议，其中部分收益将作为美国武器援助乌克兰抵御俄罗斯侵略的补偿。

美国总统川普（Donald Trump）与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）通话、以及美国政府官员声称乌克兰将必须割让领土的次日，卢比欧做了以上表示。他说，「乌克兰的长期独立」与美国利害攸关。

卢比欧在保守派主持人崔维斯（Clay Travis）和萨克斯顿（Buck Sexton）的广播节目中指出：「这应以持续的经济利益为基础。」

他说：「希望我们很快会听到一些这方面的消息：与乌克兰合作的能力，合资企业或类似的事，以获得他们的矿权，他们拥有的所有天然资源。」

卢比欧表示：「这些钱的一部分将回流，补偿美国纳税人对那里（乌克兰）援助的数以十亿美元计资金。」「其中部份资金将再投资乌克兰进行战后重建。」

卢比欧今天也与乌克兰外交部长西比哈（Andriy Sybiga）通话。西比哈已提出警告，俄罗斯正试图以类似雅尔达会议（Yalta conference）的方式瓜分世界，当时苏联、美国和英国领袖在会议中讨论二战后权力平衡。

美国国务院发言人布鲁斯（Tammy Bruce）指出，卢比欧在电话中讨论「果断外交，以谈判方式结束战争，从而达成持久的和平」。

川普长期批评美国花钱援助乌克兰抵御俄罗斯侵略，他本月稍早表示想要达成协议以取得乌克兰稀土，作为持续援助的条件之一。

乌克兰蕴藏丰富锂和钛矿藏，这些矿物对航太和电动车等高科技至关重要。