卢比欧：伊朗新最高领袖仍在世且日益活跃

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（法新社华盛顿2日电） 美国国务卿卢比欧今天表示，伊朗最高领袖穆吉塔巴・哈米尼目前仍在世，且愈来愈活跃。穆吉塔巴・哈米尼在美国与以色列发动攻击时受伤，自上任以来一直未公开露面。

卢比欧（Marco Rubio）在美国联邦参议院外交委员会（Senate Foreign Relations Committee）上表示：「我认为有迹象显示，他在某种程度上愈来愈积极参与事务。」

56岁的穆吉塔巴・哈米尼（Mojtaba Khamenei）在他父亲哈米尼（Ali Khamenei）身亡后接任伊朗最高领袖。哈米尼在2月28日美以发动的首波空袭中丧命。

这场持续3个月的战争席卷中东，并引发全球能源危机，在谈判陷入停滞之际，卢比欧今天出席参议院外交委员会作证。

卢比欧表示希望能与伊朗达成协议，同时坚持德黑兰必须严格限制其核子计画，才能看到制裁遭解除。

他说：「我们眼前有这个可能性，可能今天就发生，也可能是明天或下周。」

卢比欧指出，德黑兰必须同意重新开放荷莫兹海峡（Strait of Hormuz），这是一条对波斯湾石油与天然气运输而言至关重要的航道。

他说：「他们必须非常明确地宣布『海峡现在开放了，我们不会收取费用』。我们将协助清除他们设下的水雷，而且他们不得朝船只开火。」

除此之外，卢比欧还说：「他们必须同意就严格与长期的限制，或甚至是取消浓缩活动进行谈判。」

卢比欧接着说：「伊朗之所以遭制裁，是因为他们高度浓缩铀，伊朗之所以遭制裁，是因为他们的核子活动，如果他们同意放弃那些行为，制裁就会解除。」