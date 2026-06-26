卢比欧：华府要与伊朗一纸协议 但并非不惜代价

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（法新社华盛顿25日电） 美伊继续谈判之际，却发生船只在荷莫兹海峡遇袭，联合国因此暂停撤离受困船员的行动；美国国务卿卢比欧今天表示，美方是要与伊朗达成协议，但并不是「不惜一切代价」。

卢比欧（Marco Rubio）目前于巴林访问，与中东战争严重受创的波斯湾伙伴展开协调。他也驳斥德黑兰想在荷莫兹海峡（Strait of Hormuz）收取通行费的想法，直言这将导致「彻底的混乱」。

波斯湾合作理事会（Gulf Cooperation Council）外长今天与卢比欧开会后，他们强调：「要实现持久的区域和平安全，必须处理伊朗构成的全方位威胁，包括其弹道飞弹、无人机，以及伊朗为代理人团体撑腰的举措」。 伊朗今天朝一艘货轮开火。这艘货轮稍早在试图通过荷莫兹海峡时，通报遭到不明抛射物击中。

英国海事贸易行动办公室（UKMTO）表示，这艘船通报，在阿曼达希特港（Dahit）东南方7.5海里处，右舷遭一枚抛射物击中。

联合国旗下的国际海事组织（IMO）随后表示，今天已暂停从荷莫兹海峡撤离船舶的行动。自2月底美伊冲突爆发以来，有1万1000多名船员被困在海峡内长达数月。

卢比欧稍早坦言，美国「希望美伊之间能有一纸协议，但不会不计代价来达成」。

他说：「我们要确保……协议的任何内容，都不会损及我们波斯湾伙伴的安全、稳定或繁荣。」（编译：纪锦玲）