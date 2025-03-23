印尼周刊惊传收到鼠尸猪头包裹 民团吁护新闻自由

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（法新社雅加达23日电） 批评印尼政府施政的时代报周刊（Tempo）近来惊传收到装有猪头和断头鼠尸的盒子，民间团体呼吁维护当地新闻自由并要求展开调查。

成立于1970年代的印尼主要刊物时代报周刊，自总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）去年10月上任后，持续针砭他的施政；曾任将军的普拉伯沃，遭人权团体指控在已故前总统苏哈托（Suharto）独裁统治期间滥权。

时代报周刊发表声明说，清洁人员22日在办公室内发现装着6个断头鼠尸的盒子；20日还在办公室内发现一颗割去耳朵的猪头包裹，原本是要送给一名记者。

保护记者委员会（CPJ）亚洲计画主管马丽怡（Beh Lih Yi）告诉法新社：「这是危险且蓄意的恐吓行为。在印尼的记者必须能够平平安安、不受限制地执行任务，不用担心受到报复。」

国际特赦组织印尼分会（Amnesty International Indonesia）主任乌斯曼（Usman Hamid）告诉法新社，这件事必须展开调查，在印尼从事记者工作可能面临「像是被判死刑」的风险。

时代报周刊总编辑塞特里（Setri Yasra）表示，这些包裹企图破坏该公司的工作，但他补充说，时代报周刊将致力于自己的使命。他发表声明说：「如果此举目的是恐吓，我们没有被吓倒，并且还要制止这种卑劣的行为。」