印尼国会通过国际金融中心法案 �Q里岛列可能选址

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（法新社雅加达21日电） 印尼国会今天通过法案，将设立国际金融中心，先前有消息指出�Q里岛（Bali）是可能选址之一。

印尼财政部长波巴亚（Purbaya Yudhi Sadewa）表示，印尼国际金融中心（PFII）预期将吸引外资，并协助加速国家经济成长。

波巴亚今天告诉国会议员：「PFII能吸引外国资本流入和永续投资组合，作为长期融资来源，以扩大国家经济规模，从而促进印尼经济加速成长。」

他说：「如果国家经济能扩大并加速成长，将为印尼全国发展带来长远且重大助益。」

这项法案获得一致通过，根据国会议员赫卡尔（Mohamad Hekal）说法，内容涵盖金融中心制度架构以及税务优惠措施。

赫卡尔还说将设立仲裁机构与专门法庭，针对中心内的相关案件进行审理及裁决。

法案文本目前尚未对外公开。

根据印尼经济统筹部今年5月声明，�Q里岛曾被列为金融中心的可能选址之一。

印尼总统普拉伯沃（Prabowo Subianto）设定印尼经济成长率到了2029年达到8%的目标，藉由公共支出提升带动成长。根据印尼中央统计局（BPS），印尼今年第一季经济年增5.6%。