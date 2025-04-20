印尼国会通过立法 扩大军方影响力引疑虑

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（法新社雅加达20日电） 印尼总统普拉伯沃执政6个月来，军方在政府机关中影响力加大、媒体记者面临威胁、经济表现低迷，敲响社运人士警钟，担心印尼恐重回独裁统治之路。

印尼国会通过军法修正案，现役军人原本只能在10个国家机关任职的规定，允许扩增至14个，其中包括总检察长办公室。人权组织说，此举可能削弱对军方滥权的法律制衡。

这项决定让批评人士担心，世界第3大民主国家印尼可能会重蹈前总统苏哈托（Suharto）独裁时代的覆辙。苏哈托曾以铁腕统治印尼30多年。

人权组织Imparsial副主任胡笙（Hussein Ahmad）表示：「现任政府没有意识到，印尼人民对苏哈托独裁政府有集体创伤。」

然而，普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任6个月来，他曾作为军方将领的经历成为公众焦点。

普拉伯沃政府采取行动、扩大军方在政府中的角色，甚至连印尼政治精英圈也为之震惊。

普拉伯沃今年2月指派政府代表在国会中启动扩大军方角色的法案讨论后，前总统尤多约诺（Bambang Yudhoyono）就表示，军人从政在过去是个「禁忌」。

近月来，普拉伯沃因大砍政府预算而面临反弹，与此同时，印尼盾暴跌、美国祭出关税导致市场动荡，让印尼本已疲弱的经济雪上加霜。

此外，印尼上月通过一项法规，允许警方监督外国记者和研究人员，更加深大众的疑虑。（译者：纪锦玲）