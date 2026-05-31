印尼泥火山爆发20周年 灾民痛诉：至今仍在受苦

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（法新社苏达约31日电） 在印尼爪哇岛（Java），哈瓦蒂（Harwati）双手合十，在泥浆湖畔默默祈祷。数十名居民聚集在此，纪念泥火山爆发20周年，这场灾难曾导致逾万人无家可归。

2006年5月29日，东爪哇省（East Java）苏达约（Sidoarjo）地层突然裂开，冒出带有刺鼻气味、滚烫的泥浆，瞬间吞噬多座村庄与工厂。灾区的1条天然气管线爆炸，造成13人丧生。

泥浆喷发至今仍未停歇，目前已摧毁至少12座村庄，并迫使数以万计居民迁离家园。

哈瓦蒂表示，29日举行的20周年纪念活动旨在提醒政府，居民至今仍深受泥流灾害影响。

这名50岁妇人告诉法新社：「即使总统已经换了好几任，我们仍希望政府能还我们公道」。她也强调，这场灾难「远远还没结束」。

她要求政府彻底调查泥流对当地居民健康的影响，并指出许多人在事故后罹患癌症。

根据政府数据，超过600公顷土地被泥浆淹没，各种封堵手段皆以失败告终。

独立研究的结果对灾难成因看法不一。有一派认为，当时在当地钻探的石油与天然气公司PT Lapindo Brantas应负责任；另一派则将原因归咎于事发2天前、距离约260公里处发生的地震。

Lapindo Brantas隶属于印尼势力庞大的巴克利（Bakrie）家族企业集团，该公司最终被判需赔偿受害者，但赔偿作业拖延多年，引发民众抗议。政府后来介入并贷款给公司，以加速完成赔偿。

非政府组织「矿业倡议网络」（JATAM）协调员表示，环保团体发现，灾区附近的地下水在事故后受到污染，导致当地居民生病。

他说：「20年过去了，这场灾难对居民健康、环境与生产基础造成的破坏…仍未结束。」