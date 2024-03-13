印尼渔船翻覆 11人海漂3天后获救

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（法新社雅加达13日电） 救援人员今天说，11名印尼渔民紧紧抓住翻覆的船只，在海上漂流3天后获救。这起上周末发生的事故造成2人死亡，救援人员还在寻找至少22名失踪的船员。

这艘渔船载着至少35名船员，3月3日从北雅加达（North Jakarta）港口出发，前往西努沙登加拉省（West Nusa Tenggara）龙目岛（Lombok Island）。

然而渔船9日碰上印尼雨季的恶劣天候，在南苏拉威西省（South Sulawesi）偏远的塞拉亚群岛（Selayar Islands）附近海域翻覆，11名船员在海上漂浮数日后，被发现受困于两处不同的环礁。

两名罹难者则是在不同的岛屿上发现的。

海军和救援志工正在协助搜索。当地搜救官员告诉法新社，「联合小组将进行搜救行动，他们已经在今天早上出发」，而救援人员需要5个小时才能到达现场。

根据印尼国家通讯社安塔拉（ANTARA）报导，幸存者是被当地渔民看到并通知当局后才找到的。

当地政府官员安迪（Andi Caco Amras）今天告诉法新社，幸存者说，他们穿着救生衣，把自己绑在船上，在海上坚持了3天，「他们随船被带到塞拉亚群岛，船翻了过来，船底朝上」。

安迪还说，这艘总吨位93吨的船只载有「捕鱼设备，如鱼笼、渔网、岩石、绳索、椰子叶和钓鱼竿」。

根据安迪的说法，船上共有35人，其中22人失踪。不过救援机构提供的人数更多，指船上有37人，其中24人失踪。