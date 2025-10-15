印尼火山连夜喷发 火山灰冲10公里高空恐影响航班

（法新社雅加达15日电） 印尼一座岛屿上的火山昨晚喷发，当局今天指出，这座火山喷发出巨大灰柱直冲10公里高空，并宣布最高级别警戒。

印尼佛罗雷斯岛（Flores Island）的勒沃托比火山男峰（Mount Lewotobi Laki-Laki）昨天深夜及今天凌晨喷发，印尼国家火山机构声明指出，火山物质被喷上1584公尺高的山顶上方，高达10公里。

目前尚未传出人员伤亡或财产损失，但当局警告岛上居民与游客远离火山区，并准备随时撤离。

印尼地质局局长瓦菲德（Muhammad Wafid）表示，由于监测到深层地震活动增加，这通常是爆发性喷发前兆，昨晚已将火山警戒提升至最高级别。

瓦菲德指出，火山喷发形成的巨大灰柱若进一步扩散，可能「影响机场运作及航班航线」。

机场在Instagram上发布消息指出，位于勒沃托比火山男峰以西约60公里（37英里）的茂梅雷镇（Maumere）当地机场已暂停营运。

印尼地质局同时警告，若出现强降雨，附近河流居民应提防火山泥流，这种混合火山灰与雨水的泥流极具危险性。

今年7月，这座火山也曾喷发高达18公里的巨大灰柱，导致�Q里岛（Bali）国际机场取消24个航班。

印尼为广大的群岛国家，位于环太平洋火山带（Ring of Fire）上，这个区域从日本延伸至东南亚，横跨整个太平洋盆地，是地震与火山活动最频繁的地带之一。（编译：徐睿承）