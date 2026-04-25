印尼祭封锁威胁 维基妥协愿配合当地法规

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（法新社雅加达25日电） 维基媒体基金会（Wikimedia Foundation）今表示，他们已和印尼政府达成折衷。印尼政府之前曾威胁要封锁维基百科，原因是维基百科未遵守印尼国内的注册法规，原因是担心这些规定过度侵犯隐私。

根据印尼于2020年颁布的法规，所有电子系统供应商（PSE）在服务上线前，必须在印尼注册，政府称此举是为符合法律及用户保护。

但批评者指出，其中一项规定要求注册的PSE须下架被认定为「引起公众不安及扰乱公共秩序」的内容，等同于对言论自由设限。

拥有并营运维基百科（Wikipedia）的维基媒体基金会先前曾表示，这项规定「偏离国际人权标准」。

基金会今天在发给法新社的声明中表示，稍早与印尼通讯与数位事务部举行「具建设性」的会议。会中基金会说明自身「非营利使命」，并强调致力于保护用户隐私和安全。

基金会表示，对方告知注册要求属于行政性质。

声明中说：「在得到有关部门保证不会有非法内容下架命令或要求资料揭露、进而危及维基社群主导运作模式之后，基金会正积极配合后续行政程序。」

拥有2亿8400万人口的印尼，上周要求维基媒体基金会7天内完成注册，否则包括维基百科印尼语版（Wikipedia Indonesia）在内的服务将遭封锁。

去年10月，印尼因TikTok拒绝提供有关当年稍早反政府暴力抗议活动的资料，曾短暂暂停TikTok在雅加达（Jakarta）的本地营运执照。