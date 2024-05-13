印尼西部洪灾增至44死 另有15人失踪

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（法新社丹那达塔13日电） 印尼西苏门答腊省（West Sumatra）上周末下起大雨引发暴洪和火山岩块崩落等灾情，当地救灾官员今天表示，死亡数增至44人，另有15人失踪。

11日晚间连续数小时大雨造成西苏门答腊省当地火山的巨大岩块崩落到两个地区，且道路、房屋和清真寺也都被大水淹没。 印尼国家灾害应变总署（BNPB）发言人透过新闻稿指出：「截至下午1时，死亡数为44人。」

这波洪灾以西苏门答腊省的阿加姆县（Agam）和丹那达塔县（Tanah Datar）受创最严重，搜救人员仍在两地搜寻目前还失踪的15人。

当地居民表示，屋外大雨还在下时，他们听到岩石轰然滚落的声响。

39岁的阿加姆县居民芮芙奇（Refki Amelia）逃过一劫，但她的65岁母亲和15岁外甥女却不幸丧生。 育有3名子女的芮芙奇告诉法新社：「我父母就住在我家对面。（我母亲）想逃到屋外，却来不及。一颗巨石轰然落下。」

西苏门答腊省巴东搜救局（Padang Search and Rescue Agency）昨天指出，寻获的遗体包括两名孩童，其中一位3岁，另一名则是8岁。

西苏门答腊省救灾当局鼓励居民暂时到亲友家避难，因为在不断大雨的情况下，到亲友家避难比住在临时搭建的帐篷「更安全」。

西苏门答腊省长马耶迪（Mahyeldi Ansharullah）今天告诉媒体，阿加姆县约有130人疏散到小学避难，丹那达塔县则有超过2000人被撤离到多处避难所。