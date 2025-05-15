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印度、巴基斯坦延长停火至18日

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（法新社伊斯兰马巴德15日电） 巴基斯坦外长达尔表示，巴国军方今天与印度军方通话时，同意将停火延长至18日。印方则表示将继续暂停执行印巴水资源条约，直到巴国终结「跨境恐怖主义」为止。

达尔（Ishaq Dar）告诉国会，印巴昨天与今天进行「军方对军方沟通」，双方将停火至5月18日为止。

巴基斯坦恐怖分子4月22日在印度控制的克什米尔（Kashmir）发动恐攻，造成26人死亡、数十人受伤的惨剧，印度翌日立即表达对巴基斯坦的不满，先后以外交、经济、军事手段回应，巴基斯坦也以同样方式反击。

印度7日凌晨展开「辛多尔行动」（Operation Sindoor），对巴基斯坦恐怖分子进行精准打击，巴基斯坦随后朝印度开火，双方爆发冲突，10日突然宣布停火。

另一方面，印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）今天表示，在巴基斯坦终结「跨境恐怖主义」之前，印度将持续暂停执行两国间的「印度河水资源条约」（Indus Water Treaty）。

印控克什米尔恐攻后，印度宣布暂停执行已有65年历史的印度河水资源条约，此条约内容保障巴基斯坦80%农场有水可用。

印度总理莫迪（Narendra Modi）日前演说时表示：「印度水源过去流向境外，如今将为印度而流。」

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