印度「蟑螂运动」宣布抗议告终

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（法新社新德里25日电） 印度「蟑螂运动」今天宣布结束数周以来的抗议行动，表示在教育部长普拉德汉因试题外泄及教育体制问题辞职后，政府已经接受他们的所有诉求。

数以千计年轻人本周在首都及印度各地聚集，打着社群媒体发起的「蟑螂人民党」（Cockroach Janta Party, CJP）旗号，要求彻底改革教育体制以及普拉德汉（Dharmendra Pradhan）辞职。

CJP并非真正的政党，一开始只是一个围绕政治讽刺的网路运动，名称恶搞总理莫迪（Narendra Modi）所属「印度人民党」（Bharatiya Janata Party, BJP），最初只有数百名青年参与，后来规模迅速扩大，追随者暴增至数以百万计。

普拉德汉今天在社群平台X发布声明说：「过去10天发生的事件令我感到痛心…我已经向总理提出辞呈。」

CJP在普拉德汉辞职后表示，经过新一轮协商，他们的诉求已经悉数获得回应，因此将取消以新德里市中心贾塔尔曼塔（Jantar Mantar）天文台公园广场示威现场为核心的抗议活动。

源自于攸关年轻人前途的入学考试试题外泄的这场运动随后演变成为关注失业、青年机会，以及针对莫迪统治风格日益独裁引发的批评等议题，成为自从2024年莫迪连任以来，该印度教民族主义政权面临的最大挑战之一。