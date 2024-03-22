印度「选举债券」揭政商互利共生

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（法新社孟买22日电） 新资料披露，接受刑事调查或疑为空壳公司的企业透过巨额捐款对执政的印度人民党（BJP）和其他政党进行利益输送，凸显企业巨子与政府间利益共生的关系。

这种「选举债券」（electoral bonds）本来已经成为印度政党收受政治献金的重要管道。捐献者可购买印度国家银行（SBI）发行的这种债券，再匿名捐给属意的政党，政党收到后再向该银行兑现。

这项争议性献金计画已经帮助总理莫迪（Narendra Modi）的政党开创令对手相形见绌的庞大选战金库。

选举债券占整体政治捐款逾半，本应匿名，不过在下个月全国大选开始前几周，遭印度最高法院裁定为非法。印度选举委员会上周于是公布清单，详细列出选举债券买家。

法新社检视清单发现，透过这项计画捐献的15亿美元中，至少9400万美元是在17家公司面临逃税、诈欺或其他企业不法行为调查之后，才直接或透过子公司进行捐款。

在野的国大党（Congress Party）议员辛维（Abhishek Singhvi）告诉法新社：「选举债券计画在概念上是不道德的，在设计上也有缺陷，想要杜绝透明化。」

反对党议员宣称，这份选举债券清单显示，一些公司捐款给莫迪的执政党印度人民党，希望影响刑事调查结果。

印度人民党无疑是这项计画最大受益者，自2019年4月以来收受7亿3000万美元（约新台币234亿元），约占已兑现债券总额的47%。

主要竞争对手国大党同期收受约1亿7100万美元，占总额11%。

印度最大机车制造商Hero MotoCorp是捐款企业之一。它在证实遭到税务部门就其财务展开调查7个月后向印度人民党捐献240万美元。

顶尖制药公司格伦马克制药公司（Glenmark Pharmaceuticals）则在印度媒体报导它疑因逃税遭到调查8个月后，购买117万美元选举债券捐献印度人民党。

矿业集团吠檀多（Vedanta）过去5年则对6个政党捐献超过4000万美元。当地媒体2022年报导，该公司疑似为了方便替中国技术人员办理印度签证而行贿，2018年开始遭到印度主要金融犯罪执法机构调查。

Hero MotoCorp、格伦马克制药和吠檀多没有回应置评请求。

迄无诸如此类对价关系的确切证据浮现。当局没有公开宣布对捐款业者的调查是否已经结案或撤销。