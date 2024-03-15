印度「选举债券」遭判违宪 执政党收到最多

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（法新社孟买14日电） 印度选举委员会今天公布价值以数亿美元计「选举债券」的细目，于预计4月到5月间举行的国会大选前数周证实总理莫迪（Narendra Modi）所属执政党握有庞大财务优势。

这种「选举债券」（electoral bonds）本来已经成为印度政党收受政治献金的重要管道。捐献者可购买印度国家银行（SBI）发行的这种债券，再匿名捐给属意的政党，政党收到后再向该银行兑现。

不过，印度最高法院上个月判决实施7年的选举债券机制违宪，并在判决书指出，这种机制允许捐献者提供秘密献金，特别是大公司或财团，这违反民众的知情权及宪法赋予的言论与表达自由权，并勒令发行该债券的印度国家银行停止发行，立刻生效。

选举债券属于无息、不记名证券，面额从1000卢比（约新台币380元）到1000万卢比不等。

根据今天公布的资料，从2019年4月到今年1月为止，莫迪所属的执政党印度人民党（BJP）无疑是选举债券最大的单一捐献对象。

截至去年3月为止，在各政党已经兑换的所有选举债券中，印度人民党合计收到约7亿3000万美元（约新台币231亿元），占选举债券总额比重近48%。

相形之下，主要反对党国大党（Congress）同期兑换约1亿7100万美元，占总额11%。

根据这项资料，印度几大蓝筹公司（绩优股）都出现在选举债券的购买清单上，包括以企业大亨米塔（Lakshmi Niwas Mittal）名义购买的许多债券。他是跨国钢铁龙头阿塞洛米塔尔集团（ArcelorMittal）的执行董事长，现居英国。

其他捐献者还有矿业巨头印度吠檀多集团（Vedanta Group）和印度第2大电信商巴帝电信（Bharti Airtel）。

根据印度民主改革学会（Association for Democratic Reforms），从2018年以来，印度各政党收受的所有政治献金逾半以选举债券形式提供。

今天公布的资料仍未列出选举债券购买者和接受者的关联，因此不清楚个人和企业的政党捐款对向。

预料选务当局未来数日将会决定选举时间。莫迪和印度人民党有望在这次大选赢得第3个任期。