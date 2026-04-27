印度与纽西兰签署自由贸易协定

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（法新社新德里27日电） 印度与纽西兰今天签署自由贸易协定，时值中东战争加剧全球经济不确定性之际，双方亟思提振出口。

根据自由贸易协定内容，印度的工程产品、机械与纺织品等一系列商品将获得更广泛的市场准入，同时也能保护其敏感的乳制品产业。印度与纽西兰于2025年12月完成谈判。

印度商工部长戈雅（Piyush Goyal）在与纽西兰贸易部长麦克雷（Todd McClay）共同签署协定后表示：「这项具前瞻性的协议也将促成200亿美元资金投入印度。」

新德里方面则承诺降低林业、羊肉及羊毛等领域的关税壁垒，并针对苹果等水果提供配额准入。

目前新德里与威灵顿之间的贸易规模相对较小。印纽双边商品贸易额已从2023-24年度的8.73亿美元，成长至2024-25年度的近13亿美元。

纽西兰总理卢克森（Christopher Luxon）今天表示，这项「世代仅见的协议」将让纽西兰出口商获得进入这个全球人口最多国家的「前所未有机会」。

卢克森在社群媒体发文指出：「这意味着农场与果园将有更多工作职缺，更多资金流入地方社区，也代表家庭成员能有更多出人头地的机会。」

印度总理莫迪（Narendra Modi）则表示，这标志着「印纽伙伴关系的里程碑时刻」，并将「加强双方在农业、制造业、创新与科技领域的合作」。

然而，协定的部分内容却在威灵顿引发批评。相关争议包括放宽印度技术人员的签证准入。纽西兰官员告诉法新社（AFP），这项协议可能导致每年有超过2万名印度移民入境。

右翼政党纽西兰优先党（NZ First）也对协定中规定的投资义务表达担忧，根据协定，纽西兰必须在15年内向印度投资340亿纽元（约200亿美元）。