印度东北水力发电工程隧道灾变10死17失踪

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（法新社古瓦哈蒂21日电） 位处喜马拉雅山区、毗邻中国的印度东北部锡金邦一项水力发电工程的在建隧道昨天疑因气体爆炸导致坍塌。官员今天表示，事件造成至少10人死亡、17人下落不明。

事发地点锡金邦（Sikkim）萨马东村（Samardung）距离邦首府干托（Gangtok）约40公里。当地民政官员谭林（Anupama Tamling）告诉记者，当时多名工人正为兴建装置容量500千��（megawatt）的蒂斯塔水力发电计画（Teesta hydroelectric project）进行施工，爆炸将整座隧道炸穿。

设法逃出的生还者向当局表示，他们先听见剧烈爆炸声，崩落的土石随即冲击隧道，多人因此受困。

意外消息传出后，营建单位国营的国家水力发电公司（National Hydroelectric Power Corporation）派出6名高阶职员进入隧道协助救援，不料也受困其间。

当地警察局长卓玛（Sonam Dolma）告诉媒体：「我们已经找到10具遗体，疑似仍有17人受困。」

印度国家灾害应变部队（National Disaster Response Force）官员库玛（Nitin Kumar）在现场受访时说：「我们在隧道内发现甲烷、一氧化碳和硫化氢等有毒气体。」他表示，在有毒气体环境下作业的救援人员配戴专业呼吸装备试图寻找生还者。

喜马拉雅山区山体脆弱，地震活动频繁，地下环境变幻莫测，使得隧道工程风险尤其高。专家指出，该水力发电计画所在的蒂斯塔河（Teesta River）流域位处地震活跃区域，地质条件以年轻、易碎的岩层为主，裂隙和地下气室交错，可能积存着古老气体。