印度军事人员开始撤离马尔地夫

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（法新社马尔地夫玛莱12日电） 在亲中国的马尔地夫新任总统穆伊祖（Mohamed Muizzu）下令印度驻军离开这个印度洋岛国后，马尔地夫国防军今天表示，印度已经开始撤离在当地操作侦察机的军事人员。

马尔地夫国防军（Maldives National Defence Force）官员表示，部署最南端艾都珊瑚岛（Addu Atoll）25名印度军人已于两国同意正式撤军起始日的10日之前离开。

马尔地夫国防军提供法新社的声明指出：「我们可以证实印度正在进行驻军撤离。」

穆伊祖开出把印度踢出马尔地夫的竞选支票，去年9月底当选。印度安全人员原本负责在广阔海上边界巡逻。

双方已同意于5月10日前89名印度军人和后勤人员完全撤离。

当地官员表示，印度的2架直升机和1架固定翼飞机将由已经抵达马尔地夫的印方文职人员操作。

就在印方准备撤离之际，马尔地夫上周与中国签署「军事援助」协议。

马尔地夫国防部表示，这份协议是为促进「更强健的双边关系」，并称中国将根据这项协议训练马尔地夫人员。

中国外交部发言人汪文斌今天在北京向记者表示：「我们支持马尔地夫维护自身的领土主权。我们也支持马尔地夫在独立自主的基础之上同各方发展对外友好交流合作。」