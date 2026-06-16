印度医学院入学考爆试题外泄丑闻 当局封锁Telegram防重考作弊

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（法新社新德里16日电） 印度上月全国医学院入学考爆发试题外泄丑闻，导致考生们须于本月21日重考，据报导试题是经由Telegram流传。印度当局今天封锁Telegram平台，直到重考结束为止，以防考生作弊。

法新社报导，印度医学院「国家资格暨入学考试」（National Eligibility cum Entrance Test，NEET）是该国竞争最激烈的考试，每年吸引逾200万名立志从医的学生报考。

这项考试于今年5月3日举行，共有逾227万名考生报考，但爆发大规模试题提前外泄与作弊事件，调查发现预先流出的猜题试卷与正式考题高度重叠。

当局于5月12日将这次考试作废，并定于6月21日举行重考。据报导，试题内容曾透过即时通讯应用程式Telegram转发。

印度教育部今天发表声明指出，Telegram平台被用于「诈骗」参加医学入学考试的考生，当局已封锁Telegram应用程式（app），直到6月22日为止。

印度是当今人口最多的国家，尽管经济快速成长，但仍有数以百万人难以找到稳定且待遇良好的工作，引发社会不满。

学生们往往需耗费多年准备考试，以期开启成为专业人士的职涯，但因机会有限且竞争激烈，他们所承受的压力倍增。印度媒体报导，上述考试风波后出现青少年自杀事件。

在印度，高度竞争的升学压力催生庞大补习产业，全国有数以万计补习中心。但激烈竞争使得成功往往伴随沉重的个人与经济代价，并为犯罪网路提供机会，贩售外泄考题牟利。

根据印度新闻信托社（PTI）报导画面，印度空军直升机今天被拍到正在待命，准备运送考卷，以防止试题外泄。