印度医学院入学考试题外泄风波 逾220万考生今重考

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（法新社新德里21日电） 印度当局今天在严密安全措施下为227万多名有志攻读医学院的学生举行重考。事件起因是上月医学院入学考试因试题外泄而作废，引发全国哗然。

法新社报导，竞争极度激烈的印度医学院「国家资格暨入学考试」（National Eligibility cum Entrance Test，NEET）爆发丑闻，加上另一场高中考试也传出评分争议，引发舆论强烈反弹，不少年轻人也走上街头示威，要求教育部长下台。

当局表示，已部署包括警察在内的逾20万名人员，并严格限制使用即时通讯软体Telegram。

印度国家考试局（National Testing Agency）表示，已采取「多层级安全机制，以确保考试公平与透明」，相关机制包括生物辨识认证、人工智慧（AI）监控摄影，以及试卷GPS追踪等。

NEET考试预定于当地时间今天下午2时（格林威治标准时间8时30分）登场。

这场考试原于5月3日举行，共有逾227万名考生报考，角逐约10万个入学名额。

当局于5月12日宣布这次考试作废。据报导，试题内容曾透过Telegram外泄。

上月考试遭作废后，引发学生与家长强烈反弹。印度媒体报导，甚至有青少年因此轻生。

印度中央调查局（CBI）已逮捕本次泄题案的主嫌，并确认其身分为化学讲师。

在印度，激烈竞争催生庞大补教产业，同时也让组织犯罪集团有机可乘，透过泄题和舞弊赚取暴利。

至于另一场引发争议的考试风波，则是近200万名高中生参加的线上评分系统遭许多学生指控成绩计算错误，甚至被误登到其他考生名下。

连串考试争议也让讽刺性网路运动「蟑螂人民党」（Cockroach Janta Party）迅速窜红。该组织自5月成立以来已吸引数百万名粉丝，主要诉求就是要求教育部长普拉德汉（Dharmendra Pradhan）下台。