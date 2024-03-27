印度召见美国外交官 不满华府评论反对党领袖被捕

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（法新社新德里27日电） 在华府表示，正「密切关注」印度反对党高层在国会大选前数周遭到监禁后，印度今天召见高阶美国外交官。

美国国务院敦促印度确保首都德里首席部长克里瓦尔（Arvind Kejriwal）获得「公平、透明且及时的法律程序」。他上周因为与长期性贪腐问题的调查有关连而被捕。

印度外交部在声明中说：「我们强烈反对这些言论。在外交上，各国应尊重他国主权和内部事务。」

当地电视台播出高阶美国外交官贝尔贝纳（Gloria Berbena）进入外交部的画面。美国大使馆对此迄无回应。

德国上周对克里瓦尔被捕表达担心后，印度外交部23日曾召见德国公使。克里瓦尔是在野联盟主要领袖，这个联盟为了在下个月展开的选举中和总理莫迪（Narendra Modi）较劲而成立。

克里瓦尔政府遭控向民营企业发放酒牌时收受回扣。

他否认指控。支持者认为，逮捕的作法是为了在下个月选举前让莫迪的挑战者退出。外交部否认相关指控。

逮捕克里瓦尔的主要金融调查机构印度执法局（Enforcement Directorate）已对其他至少4位省长或其家人展开调查。

印度将自4月19日起展开为期6周国会大选，近10亿人将在这项举世最大规模民主活动中投票选出新政府。