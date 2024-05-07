印度大选第3梯次投票 莫迪呼吁踊跃参与

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（法新社阿默达巴德7日电） 印度国会下议院大选今天展开第3梯次投票，民族主义派总理莫迪一早投下选票。迭遭指控针对穆斯林少数人口、运用煽动性言论打选战的他，呼吁民众踊跃投票。

分析指出，外界普遍预期莫迪（Narendra Modi）将毫无悬念轻松赢得第3个任期，加上今夏比以往更炎热，相较于2019年上次大选，本次大选投票率大幅下降。

今天一大早，被维安人员簇拥的莫迪在支持者欢呼声中，步出西印古茶拉底邦（Gujarat）首府甘地那加（Gandhinagar）的投票所，秀出涂抹墨水作为标记的手指。

他对记者发表谈话时，呼吁选民踊跃参与「这场盛大的民主仪式」。

尽管莫迪的印度人民党（BJP）可望压倒性胜选，但是自从马拉松式大选首梯次投票于4月19日展开以来，他就一再打出宗教牌，针对印度教和伊斯兰教间的分歧拉高分贝催票。

选战期间，他把穆斯林说成「渗透者」和「生更多孩子的人」，引发在野政治人物谴责并且向选务当局投诉。

莫迪还指控国大党（Congress Party）计划将国家财富重新分配给穆斯林家庭。国大党为首的在野联盟在选战中挑战莫迪，但其内部政治立场迥异。

「大篷车杂志」（The Caravan）总编贝尔（Hartosh Singh Bal）表示：「他已经很久没有这么直接了。我没有看过他偏执得这么毫不掩饰，他通常会拐弯抹角。」

「（莫迪）有关财富重新分配的说法中，出现国大党宣言中不存在的内容。坦白说，这令人相当遗憾。」