印度大选落幕 莫迪头号对手保释期满返回监狱

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（法新社新德里2日电） 印度大选甫落幕之际，印度总理莫迪头号对手、获准保释外出参与竞选活动的德里首席部长克里瓦尔表示，由于保释期结束，他今天将重返监狱。

克里瓦尔（Arvind Kejriwal）是反对派联盟重要领袖，他3月时因贪污指控而遭逮捕。

除了他之外，反对派联盟的其他几位领导人也正接受刑事调查。联盟成员表示，克里瓦尔在大选开始前的1个月被捕，是执政的印度人民党（Bharatiya Janata Party）精心策划的「政治阴谋」。

印度最高法院上月批准克里瓦尔保释，让他得以为反对派推翻莫迪的运动造势，并下令他在长达6周的选举结束后重返监狱。

克里瓦尔表示，他今天下午将回到德里提哈监狱（Tihar Jail）报到。

他在社群媒体上写道：「我出来参加竞选活动已经21天了…今天我将回提哈监狱报到。」

不过，在此之前他将先造访印度国父圣雄甘地（Mahatma Gandhi）纪念碑，之后往一间印度教寺庙参拜，并亲访党办公室，「会见所有工作人员和政党领导人」。

投票于1日落幕后，奉行印度教民族主义的莫迪（Narendra Modi）预料将连续第3度在该国大选中获得压倒性胜利。

出口民调显示，莫迪有望取得胜利，他本人也确信自己已经获胜，并称他相信「印度人民投票人数创下历史新高」，让他的政府再度当选。选举正式结果将于4日公布。