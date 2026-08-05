印度季风降雨引发洪灾山崩 7月来百余人丧命

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（法新社新德里5日电） 印度官方资料今天显示，自7月以来，季风降雨引发的洪水与山崩在印度各地已造成逾百人丧命，数以千计民众被迫逃离遭淹没的家园。

尽管一年一度的季风季节会带来农民赖以为生的降雨，科学家指出，气候变迁使季风更难以预测，并在南亚地区造成更严重伤亡。

印度东北部阿萨姆邦（Assam）是季风灾情最严重的地区之一，邦长沙尔马（Himanta Biswa Sarma）表示，当地至少有87人丧生。

在阿萨姆邦受灾最严重的席瓦萨加县（Sivasagar），已有约47人身亡，多个地区至今仍被水淹没。

印度南部克勒拉邦（Kerala）邦长萨蒂桑（VD Satheesan）指出，连日豪雨导致当地至少15人罹难，另有7人下落不明。

由于豪雨引发山崩及河川泛滥，克勒拉邦已设立逾300处灾民收容所，目前收容1万多人。

根据国营媒体报导，在喜马拉雅地区的查摩与克什米尔邦（Jammu and Kashmir），近日多次短时间强降雨至少导致31人死亡。

邻国斯里兰卡近日同样遭遇异常强劲的季风豪雨，引发暴洪与土石流，根据国家灾害管理中心（DMC），自本月3日起至少已有8人罹难。

斯里兰卡中部地区约有1万2000人因洪灾被迫撤离家园。

同时，斯里兰卡东部正陷入严重干旱，当局必须出动水罐车为居民运送饮用水。

斯里兰卡政府上月将这些极端天气事件归咎于今年的圣婴现象（El Nino），该现象会让赤道太平洋的中部与东部海水表面温度上升。