印度总理历史性访问乌克兰 吁透过外交解决俄乌战争

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（法新社基辅23日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）今天趁着他首度访问基辅的机会，再度呼吁透过外交手段解决打了两年多的俄乌战争，并表示他在与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）会谈时提到坚定支持和平。

一个多月前，莫迪在莫斯科与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）会面时拥抱他，激怒了乌克兰。他这次访问基辅，正值乌克兰部队大规模入侵俄罗斯库斯克州（Kursk），而莫斯科军队正在乌克兰东部挺进。

这是首度有印度总理访问乌克兰，莫迪今天抵达基辅参与会谈时拥抱了泽伦斯基，两人在缅怀死于俄罗斯入侵的儿童时，在纪念碑前默哀了一分钟。

新德里当局没有明确谴责莫斯科入侵乌克兰，将自己定位成这两个交战双方的和平缔造者。

莫迪跟泽伦斯基说：「我们从第一天起就不是中立的，我们已经选边站，我们坚定地支持和平。」他稍早说，「任何问题都不应该在战场上解决」。

莫迪承诺将对基辅提供人道援助，他说：「无论从人道角度需要什么帮助，印度都会与你们站在一起。」

泽伦斯基称莫迪访问基辅为「历史性时刻」。但双方没有表现出取得突破的迹象，印度外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）后来说，这「显然是一个复杂的问题」，印度认为如果和平努力要有进展，莫斯科当局就应该参与其中。

泽伦斯基随后晚间在对全国发表谈话时表示，「印度仍致力于遵守国际法并支持我们的主权与领土完整，这对我们来说非常重要」，但他没有透露是否获得莫迪的这类保证。