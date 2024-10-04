印度政府：应较其他性侵宽容以对婚内强暴

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（法新社孟买4日电） 印度政府在最高法院一起进行中的诉讼中坚称，相较于其他强暴犯罪，应该对婚内强暴更为宽容。社运人士兴讼寻求将婚内强暴入罪。

19世纪英国殖民时期实施至今的印度刑法典明确规范，「男性与妻子的性行为不是强暴」。

社运人士寻求让婚内强暴成为违法行为，已就此争讼长达10年。但是总理莫迪（Narendra Modi）政府修改的刑法典7月生效，仍保留这项条款。

印度内政部昨天向最高法院提交书面证词指出，虽然婚内强暴应该产生「刑事后果」，但是相较于婚外强暴，司法体系应该更宽容看待。

根据「印度快报」（The Indian Express）报导，内政部在文件中指出：「为人丈夫当然没有违反妻子心意的基本权利。」

「但是，将印度认定属『强暴』性质的犯罪牵扯到婚姻制度，恐怕有理由被认为过度严厉。」

根据现行印度刑法典，强暴罪成立最少处10年徒刑。

政府这项声明指出，现行法律足以处理婚内强暴，包括2005年一项保护妇女免于家庭暴力的法律。

根据印度2019-21年「全国家庭卫生调查」（National Family Health Survey），18到49岁已婚印度妇女中有6%报案指称遭到配偶性暴力。在举世最多人口国印度，这个比例相当于有逾1000万名妇女曾经沦为丈夫性暴力的受害人。