印度文物修复师拼凑新德里历史

（法新社新德里21日电） 在印度首都新德里的1间温控室内，文物修复师正在仔细拼凑珍贵的历史文件及文物，以拯救这些无可取代的历史片段。这些文物提供一扇独有窗口，让人们能够一窥新德里的过去。

在新德里的甘地夫人国家艺术中心（Indira Gandhi National Centre for the Arts，IGNCA），专家辛苦努力让毁损的地图及照片复原。这些文物能帮助人们追溯新德里如何发展成如今住着3000万多人的广阔巨大城市。

他们的工作有助人们对于新德里这座有多元信仰的大都会产生更细致的了解。新德里有数千年历史，经历过一波又一波的移入人口与变迁。

甘地夫人国家艺术中心文物保存实验室主任潘迪亚（Achal Pandya）表示：「我们正在保存记忆。没有记忆的国家什么都不是。」

他们正在修复的最珍贵文物之一，是由约250张图组成的威尔森勘查地图集（Wilson Survey maps）。这些地图是由1名英国殖民地官员在1910至1912年间绘制，主要描绘旧德里，也就是蒙兀儿帝国（Mughal）在17世纪时建造的有墙首都，称为沙贾汗纳巴德（Shahjahanabad）。

由于这些脆弱的文件长年疏于保护，已变得更加容易受损；加上新德里的气候不利保存，有潮湿雨季、酷热夏季和寒冷冬季更迭，让当地堪称全球最严重空污无法排除，使得这些文物的状态雪上加霜。

工作人员表示，若不是2022年开始进行修复，这些文物恐怕已经毁损殆尽。

