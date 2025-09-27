印度竞选造势大会爆踩踏 罹难增至36人

（法新社新德里27日电） 印度坦米尔那都邦（Tamil Nadu）邦长表示，由知名演员转战政坛的维杰（Vijay）今天一场竞选造势大会爆发踩踏事件，造成至少36人丧生，另有约58人受伤。

邦长史达林（M.K. Stalin）在社群平台X发布声明说：「目前得知已有36人罹难，其中包括8名孩童与16名女性，我深感悲痛。」

议员森蒂尔巴拉吉（V. Senthilbalaji）指出，约有58人受伤，已被送往医院治疗。

只使用单名的维杰，在集会上向群众发表演说时，现场陷入混乱，迫使他中断演说。

51岁的他表示，面对这场悲剧，他「心都碎了」。

维杰在社群媒体X上表示：「我向在卡鲁尔县（Karur）丧生的亲爱兄弟姐妹们的家属，致上最深的哀悼与同情。」

「印度斯坦时报」（Hindustan Times）指出，一大票群众争睹维杰风采，向舞台的栅栏猛力推挤，引发了这场踩踏事件。

邦长史达林已下令成立一个由退休法官领导的委员会，以调查「这起悲剧事件」，并宣布将向罹难者家属提供100万卢比（约新台币34万元）的赔偿金。

印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，这起事件「令人深感悲痛」。

他在社群媒体的声明中说：「我的心与那些失去挚爱的家庭同在。希望他们在这艰难时刻能坚强。」