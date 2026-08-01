印度青年示威迫政府态度软化 总理称愿原谅出言不逊者

afp_tickers

分享

3 分钟

（法新社新德里1日电） 印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，他愿意「原谅」近期由青年带头、对他出现辱骂行为的抗议民众。这波抗争已对莫迪政府造成罕见的政治挫折。

法新社报导，这番言论是在网路运动「蟑螂人民党」（Cockroach Janta Party，CJP）在新德里及其他城市发动大规模示威后发布。这场因医学院入学考试试题外泄所引发的示威已成为近年来莫迪政府面临的最大挑战。

印度当地媒体报导，部分抗议者在广泛流传的影片中高喊辱骂莫迪的言论，事后遭到莫迪的支持者挞伐，也面临警方的调查。

警方也要求包括Meta及X在内的社群平台下架针对总理、「侮辱性且遭人为操弄」的内容。

现年75岁的莫迪昨晚在Instagram发布影片表示，「全国乃至全世界都看到了贾塔尔曼塔（Jantar Mantar，指示威现场）发生的事情。一些调皮的年轻人出言不逊。」

「这些话不属于文明社会。这不仅是针对我个人，甚至也涉及我已故的母亲…我想原谅他们。」

莫迪还说，年轻人犯下的错误应透过引导加以改正，而非采取法律行动。他指的是警方针对部分抗议者提出的案件。

这波示威活动于上月开始，最初是民众对试题外泄的不满所引发，但示威后来扩大为对失业问题及政府治理的不满，最终导致教育部长普拉德汉（Dharmendra Pradhan）辞职。

自抗议活动爆发以来，莫迪越来越常利用Instagram与年轻族群直接沟通，而这正是CJP累积支持的重要平台。

莫迪所属的执政党在Instagram上拥有960万名追踪者，而5月才成立的CJP追踪人数已突破2600万。