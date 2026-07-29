印度青年示威迫政府让步 分析：打破莫迪不败形象

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（法新社班加罗尔29日电） 印度青年近期就考试弊端与就业前景发起示威抗议，成功迫使印度总理莫迪政府做出让步。分析人士指出，莫迪长年打造的「不败」形象，如今正面临他执政以来最严峻的挑战。

由网路运动「蟑螂人民党」（Cockroach Janta Party, CJP）发起的示威上周自新德里扩散至全国各城市，最终迫使教育部长普拉德汉（Dharmendra Pradhan）请辞。

政府也做出其他让步，包括同意不会起诉在动乱中被拘留的抗议者。

分析人士表示，这是75岁的莫迪（Narendra Modi）自2014年执政以来，极少数因公众压力而被迫退让的例子之一。

莫迪传记作者穆霍帕德耶（Nilanjan Mukhopadhyay）告诉法新社，教育部长请辞「确实令人意外，因为莫迪的性格不是会轻易退缩那种人」。

穆霍帕德耶认为，这次挫败是莫迪自2001年以古茶拉底邦（Gujarat）邦长身分崛起以来，「莫迪品牌」（brand Modi）所遭遇「最沉重打击」。

他说：「苦心经营25年的品牌如今遭到重创，我不是很确定他是否能立刻恢复元气。」

●莫迪不败形象重挫

印度政府起初看来有信心能遏制抗议活动，但警方本月20日镇压试图游行前往国会的群众，反而促使社会大众支持示威运动，并将原本针对考试泄题的愤怒，转化为年轻世代普遍不满的宣泄。

随着抗议声势高涨，印度当局发现「坚持到底」的政治代价可能比让步更高。

一名分析人士告诉法新社：「这些年轻人证明，只要勇敢站出来就有可能成功。他们已经突破恐惧的障碍。」

分析人士指出，这波抗议也削弱外界对莫迪及其右翼执政党「印度人民党」（Bharatiya Janata Party, BJP）战无不胜的印象。

不过尽管遭遇挫折，莫迪仍主导全国政坛，其政府试图控制住危机，承诺进行法律改革，以及迅速惩处泄漏考题涉案者。

动乱发生的时机相当敏感，印度明年将举行重大地方选举，印度人民党正在为旁遮普邦（Punjab）、古茶拉底邦与北方邦（Uttar Pradesh）选举备战。

对印度高度分裂的在野势力而言，这波抗议提供了向政府施压的难得机会。

然而分析人士说，反对阵营能否把青年怒火转化为选票，取决于他们是否能团结一致挑战印度人民党。

●失去网路舆论主导地位

分析人士还认为，莫迪不只在街头受挫，也在网路失利。抗议暴露出数位生态迅速转变，印度人民党不再像从前那样主导线上舆论。

印度人民党目前在Instagram约有960万名粉丝，5月才发起的网路运动蟑螂人民党则已吸引逾2600万名粉丝。

比起掌控叙事，印度人民党在Instagram与X平台反而面临大量短影音和迷因冲击。

为与社群媒体受众产生连结，莫迪日前发布两支直式自拍短影音，承诺对考题外泄涉案者采取更强硬行动。

这样的形式有别于他以往事先精心安排内容的影片，但他的短影音很快又引来网友嘲讽。