印度2023火车相撞酿14死 肇因驾驶手机看板球赛分心

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（法新社新德里4日电） 印度一列火车去年10月在安德拉省（Andhra Pradesh）因错过号志撞上另一列火车，造成14人死亡。铁路部长卫士纳今天表示，这是因为驾驶员在手机上观看板球比赛而分心。

这起致命火车相撞事故发生时，印度正在板球世界杯中作为地主队对上英格兰。板球世界杯的赛制为单日赛，数以亿计印度板球迷收看这场板球世界杯比赛的直播，由东道主印度赢得比赛。

印度新闻信托社（Press Trust of India）报导，卫士纳（Ashwini Vaishnaw）表示：「安德拉省最近发生的这起事故是因为驾驶员和副驾驶员都被板球比赛分散了注意力。」

「我们正在安装可以侦测任何此类分心行为的系统，以确保（火车）机车长和助理机车长完全专注于驾驶火车。」

另外，据印度斯坦时报（Hindustan Times）报导，上月一列货运火车在无人驾驶的情况下行驶70公里后，官员已解雇火车站长和其他3名员工。

这些人员因怠忽职守而遭撤职，当时这列约有50节车厢的火车独自行驶近2个小时。

印度近年来已投入巨资，透过建设现代化车站和电子号志系统来升级铁路网。