即将宣布对等关税 川普：会非常仁慈

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普预计2日宣布一系列关税措施，贸易伙伴为此绷紧神经之际，川普今天承诺会以「非常仁慈」的方式应对他所谓的不公平贸易失衡状况。

自今年1月就任以来，川普一直以前无古人的手法运用总统职权。他先前表示，最早可能今晚就会宣布「对等关税」的确切内容。

3月31日川普被问及对等关税细节时告诉记者：「2天之内将见分晓，可能是在明天晚上，也可能在星期三。」

川普坚称，由于全球最大经济体美国一直遭到「世界上的每个国家敲竹杠」，因此关税措施有其必要，他还称这天将是美国的「解放日」（Liberation Day）。

川普强调：「我们会非常友善。相对来说，我们会非常仁慈。」

批评人士警告，这项策略可能引发中国、加拿大和欧洲联盟（EU）等主要贸易伙伴展开报复的连锁反应，因此有点燃全球贸易战的风险。

为因应川普关税措施，中国、韩国和日本已于3月30日就强化彼此自由贸易达成共识。

尽管如此，川普表示，他不担心关税举措会将盟友推向北京，还说短影音分享平台TikTok相关协议也可能与中国关税挂钩。

川普致力针对特定产业额外课徵关税的同时，白宫发言人李威特（Karoline Leavitt）预告，明天的目标将是宣布「以国家为基础」（country-based）的关税。