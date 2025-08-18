厄瓜多撞球馆爆枪击 至少7人遭丧生

（法新社波哥大17日电） 厄瓜多帮派暴力再传骇人听闻的屠杀案。警方今天说，多名枪手闯入圣多明哥市（Santo Domingo）一间撞球馆，射杀至少7人。

厄瓜多国家警察透过WhatsApp群组向记者表示 ，圣多明哥市夜生活区一间撞球馆发生枪击案，「7人中弹身亡」。圣多明哥市距离首都基多（Quito）约150公里。

警方表示，正调查这起事件，并追捕涉案嫌犯。

网路流传据称是这场大屠杀的监视器画面显示，几名戴着黑色面罩的枪手朝站在撞球馆入口的两名男子开火，行人惊慌逃窜。

枪手接着进入撞球馆继续开枪，并在警车赶到前逃离现场。

法新社尚未独立查证该段影片。

根据当地媒体报导，初步调查显示，这起枪击案可能与该地区的组织犯罪有关。

位于西南部的观光城市普拉亚斯（Playas）一间撞球馆上个月也发生类似屠杀事件，造成至少9人死亡。此外，今年4月，一群持枪歹徒在距离圣多明哥约30公里的一处斗鸡场杀害12人。

厄瓜多曾经被视为拉丁美洲的和平堡垒，但多年来跨国贩毒集团扩张，利用厄瓜多港口将毒品运往美国和欧洲，使国家陷入危机。

厄瓜多贩毒组织不断增加，该国谋杀率从2018年的每10万居民6起，飙升至2024年的每10万人38起。