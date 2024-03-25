厄瓜多27岁市长遭枪杀

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（法新社基多24日电） 厄瓜多警方今天表示，厄瓜多最年轻市长贾西亚和一名幕僚今天清晨被发现遭人枪杀，陈尸车内。厄瓜多为打击日益猖獗的帮派暴力发布紧急状态，至今已近3个月。

有人发现27岁的圣维森特（San Vicente）市长贾西亚（Brigitte Garcia）与该市通讯主管鲁尔（Jairo Loor）一同遇害，死在车里。

贾西亚隶属前总统柯利亚（Rafael Correa）的公民革命党（Citizen Revolution Party）。

厄瓜多国家警察在旧称推特（Twitter）的社群媒体X发文说，凌晨时分，「车内有两人被发现没有生命迹象，身上有枪伤」。

警方表示，凶嫌「不是从车外而是从车内开枪」，调查人员仍在分析这辆车的行驶路线。

柯利亚和该党总统候选人龚萨雷兹（ Luisa Gonzalez）也在X上表示，贾西亚是遭到暗杀。

厄瓜多总统候选人维拉维森修（Fernando Villavicencio）去年8月遇刺后，贾西亚成了最新一位遭杀害的政治人物。

绰号「费托」（Fito）的犯罪集团Los Choneros首脑马西亚士（Adolfo “Fito” Macias）1月越狱后，国内暴力事件急剧增加，总统诺波亚（Daniel Noboa）宣布全国进入紧急状态，还说厄瓜多正在与贩毒集团「交战」。