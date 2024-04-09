厄警闯墨使馆逮人 厄瓜多前副总统狱中绝食送医

3 分钟

（法新社厄瓜多瓜亚基尔8日电） 厄瓜多警方日前冲进墨西哥驻基多大使馆，强行逮捕在大使馆寻求庇护的前副总统葛拉斯，引发两国外交龃龉。厄瓜多监狱当局今天说，葛拉斯因拒绝进食送医治疗。

厄瓜多狱政管理机构SNAI声明指出，54岁的葛拉斯（Jorge Glas）目前在瓜亚基尔（Guayaquil）一家海军医院，目前情况稳定，将持续观察。

厄瓜多警方5日直闯墨西哥大使馆，逮捕遭到通缉的葛拉斯。被控犯下贪污罪的葛拉斯去年12月寻求政治庇护，躲进墨西哥驻厄瓜多大使馆。

法新社报导，就在几个小时前，墨西哥批准他的政治难民身分。

葛拉斯在布鲁塞尔（Brussels）的律师告诉法新社说，她担心葛拉斯的安危，恳求国际社会协助。

SNAI声明指出，在圭亚斯监狱（Guayas prison）的葛拉斯今天并未回应点名。

狱方表示，葛拉斯在绝食24小时后似乎病倒了，被送进医院。

地方媒体引述警方报告说，葛拉斯在服用抗抑郁药物后处于「自我诱导的昏迷状态」。

厄瓜多这次突击墨国大使馆，引发一场政治风暴，墨西哥、几个拉丁美洲国家、西班牙、欧洲联盟（EU）和联合国秘书长都谴责厄国，称此举违反了1961年规范国际关系的「维也纳公约」（Vienna Convention）。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）痛斥这是「真正的独裁」行为，公然触犯国际法和墨西哥主权。去年11月上任的诺波亚年仅35岁。

诺波亚今天表示，他愿意与墨西哥「解决任何分歧」，但他也为他的政府辩护，称葛拉斯有逃亡之虞。

2017年，葛拉斯因涉入巴西营建巨擘奥德布雷契（Odebrecht）的重大丑闻，而以贪污罪名遭到判刑。他后于2022年11月获准提早出狱，并在去年底躲进墨西哥驻基多大使馆寻求庇护。（译者：纪锦玲）