厄警闯墨使馆逮人 厄瓜多高等法院认定为合法行为

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（法新社基多8日电） 厄瓜多高等法院昨天推翻先前的裁定，改认定安全部队4月5日突袭墨西哥大使馆，带走使馆内因贪污而遭通缉的前副总统葛拉斯（Jorge Glas）为「合法」且为「非恣意」的行为。

厄瓜多高等法院同时驳回葛拉斯提出的释放上诉，意味着他将继续留在西南部港都瓜亚基尔（Guayaquil）戒备最森严的监狱之中。

葛拉斯因2013年至2017年任职期间涉贪而遭通缉，去年12月躲进位于厄瓜多首都基多（Quito）的墨西哥大使馆接受庇护。针对厄瓜多安全部队今年4月5日闯入使馆逮人，高等法院昨晚表示，「经证实，这场拘留行动是合法、正当且是非恣意的」行为。

这场罕见入侵使馆逮人举动造成厄瓜多和墨西哥外交关系决裂，两国都将此案提交给联合国支持的国际法院（International Court of Justice）。

多个拉美国家、西班牙、欧洲联盟、美国和联合国秘书长都发声谴责，说厄瓜多硬闯使馆之举违反1961年规范国际关系的「维也纳公约」（Vienna Convention）。

然而，厄瓜多总统诺波亚（Daniel Noboa）替这场逮人行动辩护，说葛拉斯有潜逃风险，因此有必要闯入使馆逮人。