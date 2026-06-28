历经多次延期 新喀里多尼亚迎来省级大选

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（法新社巴黎27日电） 法属新喀里多尼亚（New Caledonia）的选民明天将前往投票所，参加该群岛2019年以来首次省级选举。先前由于各方对该领地的政治未来谈判陷入僵局，使这场选举曾3度延期。

以下是关于本次选举的关键看点：

● 新喀里多尼亚这场选举在投什么？

新喀里多尼亚约有19.2万名选民明天将选出76名省议员，其中南部省（South Province）40席、北部省（North Province）22席、罗雅提群岛（Loyalty Islands）14席。

其中54名当选者将成为这个太平洋群岛议会的议员。该议会为当地主要治理机构，也是唯一有权制定地方法律的机关。随后，议会成员将选出最多11名成员，组成被称为「合议制政府」的行政机构。

● 为什么这次选举重要？

原订于2024年举行的这场选举，将决定新喀里多尼亚在与法国就其未来地位展开新一轮谈判前的政治权力平衡。

2018年、2020年及2021年曾举行3次独立公投，结果多数选民支持维持与法国的关系，但亲独立阵营抵制在疫情期间举行的第3次投票。

不过，独立运动依然拥有强大支持，特别是在属于美拉尼西亚裔的原住民卡纳克（Kanak）之中。

然而，建立新协议的努力在去年陷入停滞，因主要亲独立团体拒绝一项与法国政府达成的协议，该协议原本旨在为这个海外领地带来稳定。

所谓的「布日瓦勒协定」（Bougival Accord）内容本将创立一个喀里多尼亚国家，并在法国宪法中确立喀里多尼亚国籍，但同时也会取消未来任何独立公投的可能性。

● 谁有投票资格？

双方于1998年签署一项具里程碑意义的协定，赋予这个群岛更大自治权，但同时冻结了选民名册。

自2007年起，只有在1998年以前就登记为选民的人、能证明当时已在当地居住满10年者，以及他们的后代，才具备投票资格。

法国政府先前计划将投票权扩大至数千名非原住民的长期居民，曾引发致命暴动，当时原定于周日举行的选举也因此延后。

今年5月底通过的一项法律，将约1万575名先前被排除的「本地出生」居民纳入选民名册，其中包括4000多名拥有所谓「传统民事身分」的人，即卡纳克族。

这项变革使符合资格选民人数从2019年的16.9万人，增加到约19.2万人。