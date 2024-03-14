去年坠机酿8死 驻日美军鱼鹰机复飞了

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（法新社东京14日电） 美军一架鱼鹰运输机去年发生坠机事故后，停飞全球所有鱼鹰机，日本冲绳县的美军普天间机场今天开放鱼鹰运输机复飞。

2023年11月29日，驻日美军1架搭载8人的空军型号CV-22鱼鹰机从山口县岩国基地飞往冲绳县嘉手纳基地途中，坠落鹿儿岛县屋久岛外海，美军在事故后认定8名乘组员全数罹难。

美军因这起鱼鹰机事故，决定停飞部署在全球的鱼鹰机，并于今年3月8日解禁停飞措施。

日本放送协会（NHK）、「琉球新报」报导，日本防卫省昨天宣布，美军部署在日本的鱼鹰机以及陆上自卫队的鱼鹰机，于3月14日起经过保养等程序后将分阶段复飞。

而冲绳防卫局昨天也向冲绳县政府及县内的那霸市、宜野湾市、名护市、嘉手纳町官方传达复飞方针。

总部位在冲绳县的美军陆战队第1航空联队（1st Marine Aircraft Wing）也已宣布，普天间基地的MV-22鱼鹰机已复飞的消息。

五角大厦3月13日也发布声明称，美日乐见双方持续且紧密协调驻日美军及自卫队的鱼鹰机复飞。

声明中也指出，奥斯汀表示，「准备复飞在日本的鱼鹰机之际，仍会优先考虑日本社会及美军人员的安全」。（译者：杨惟敬/核稿：刘文瑜）