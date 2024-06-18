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参与杜特蒂扫毒战 4名菲律宾员警杀人遭判刑10年

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（法新社马尼拉18日电） 菲律宾法院官员今天说，4名菲律宾员警因杀害一对父子而被判有罪，这是执法人员因参与前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）扫毒战而遭起诉的罕见案件。

马尼拉地区审判法院法官亚历杭德里亚（Rowena Alejandria）在今天当庭宣读的书面判决中说，这4名低阶员警因2016年缉毒行动中枪杀马尼拉贫民窟两名受害者，而被判处最高10年有期徒刑。

亚历杭德里亚写道：「必须注意的是，被告本人并没有否认他们在场和参与警方的行动，受害者路易斯．波尼法西奥（Luis Bonifacio）和嘉布瑞尔．波尼法西奥（Gabriel Bonifacio）就是在这次行动中被杀害。」

数千名毒品嫌疑犯被警察和身分不明的枪手杀害，这场运动成为杜特蒂2016年至2022年执政期间焦点，批评人士说，这场扫荡毒品行动是国家支持的法外杀戮，已成为国际刑事法院（International Criminal Court, ICC）调查的对象。

路易斯．波尼法西奥的伴侣在马尼拉北部法庭内，听到两项杀人罪的判决时，不禁在儿子的肩膀上哭泣。

马尼拉警察塞万提斯（Virgilio Cervantes）、古兹曼（Arnel de Guzman）、阿拉克雷（Johnston Alacre）和萨古罗斯（Artemio Saguros）也被勒令各自向受害者的继承人支付30万披索（5120美元）赔偿金。

受害者家属声称，10几名员警参加马尼拉北部贫民窟社区的夜间突袭行动。

家属坚称，两人没有涉毒，当警察开枪时，也没有携带武器。被告则辩称是自卫，声称嫌疑人携带武器并向他们开枪。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

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