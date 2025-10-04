又有无人机出没 德慕尼黑机场再度关闭

afp_tickers

3 分钟

（法新社柏林3日电） 德国慕尼黑机场因疑似发现无人机，今天晚间再度被迫暂停运作，导致数十架航班与超过6000名旅客受影响。

丹麦、挪威与波兰的机场最近也因发现不明无人机而暂停航班起降，罗马尼亚与爱沙尼亚将矛头指向俄罗斯，但俄方已否认相关指控。

慕尼黑机场表示，这是连续第2晚因「未经证实的无人机目击事件」而「取消航班运作」。慕尼黑机场在声明中说，「从晚间9时30分起，空中交通受到限制，随后全面暂停」，共有23架入境航班改降他处，12架飞往慕尼黑的航班被取消。

另有46架出发航班被迫取消或延后到4日，共有6500名乘客受影响。

慕尼黑机场表示：「如同前一晚，慕尼黑机场与各航空公司合作，立即在航厦向旅客提供补给，设置临时床铺并提供毛毯、饮品与点心。」

慕尼黑机场预计明天清晨5时恢复正常服务。

昨天的首次干扰事件造成30多架航班取消，近3000名乘客受困。

警方发言人告诉法新社，「目前正在调查（今天傍晚）在慕尼黑机场上空可能目击无人机的线索」。

首起事件发生在当地时间昨天晚间8时30分，警方表示，当时在机场周围地区发现无人机，包括在弗赖辛镇（Freising）与艾尔丁镇（Erding）。艾尔丁镇设有德国军方使用的机场。「画报」（Bild ）报导，有部分无人机飞越机场上空，但警方尚未证实。

德国内政部长杜布林德（Alexander Dobrindt）今天稍早表示，首晚事件是针对无人机威胁的「警钟」。他告诉画报：「无人机威胁与防御之间的竞赛变得愈来愈艰难。」他又说，无论是在国家与欧洲层级，都急需「增加资金与研究投入」。

这次干扰事件发生在德国庆祝国定假日「德国统一日」（German Unity Day）当天，同时慕尼黑机场准备迎接「慕尼黑十月啤酒节」（Oktoberfest）最后一个周末，这场盛会每天都吸引数十万人涌入。今年的啤酒节因1日出现炸弹威胁而暂时关闭半天。