又见熊出没 日本高球赛被迫喊停

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（法新社东京16日电） 日本一项高尔夫球赛今天目击「熊出没」，主办单位因而取消开幕日赛程。这是过去两个月内，第2次因熊入侵而被迫中断高球赛。

日本女子职业高尔夫巡回赛（JLPGA）的「明治安田女子高球锦标赛」（Meiji Yasuda Ladies tournament）今天上午在仙台经典高尔夫球俱乐部（Sendai Classic Golf Club）举行之际，这只熊在第一洞发球台附近出没。

原定今天举行的职业业余配对赛当场取消，主办单位后来也决定取消明天开幕日的正式比赛赛程。

主办单位表示，尚在商讨总奖金1亿日圆（约67万美元）的这项锦标赛后续赛事将进行或取消。

赛事官网的声明指出：「星期三（16日）通报球场目击熊出没，为了保障参与者、选手与工作人员的安全而取消配对赛。」

「为确保安全并斟酌后续对策，我们决定取消星期四开幕日的比赛。从星期五开始的赛事细节一经决定就会宣布。」

今年5月，日本女子职业高尔夫次级巡回赛Step Up Tour于中部举行的双野女子赛（Twinfields Ladies Tournament）也曾因球场出现熊踪而取消最后一回合比赛。

紧接着在6月，一只熊闯进日本一个机场跑道，导致航班取消，这座机场当天关闭。

去年日本野生熊与人类遭遇事件数创新高。截至去年4月为止的一年间，有219人遭到袭击，其中6人丧生。