双震重创委内瑞拉机场与海港 美军专人抵达助赈灾

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（法新社华盛顿29日电） 委内瑞拉强烈地震之后亟待救援，美国南方司令部今天表示，美军人员陆续抵达委内瑞拉，协助修复首都机场受创跑道，以扩充空港流量，此外重启海港拉圭拉，让物资能快速运抵灾民手中。

委内瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）西蒙波利瓦国际机场（Simon Bolivar International Airport）遭双震袭击受损，昨天虽有部分恢复运作，但空域交通拥挤。

美国南方司令部指出，约100名具备机场管理专长的空军人员与相关设备在今天抵达，协助「扩大航班流量」。

声明表示，约有130名美国陆战队员预计在24小时内抵达重灾区拉圭拉港（La Guaira），协助「打开港口，让亟需的物资与设备能经海路运送至受灾最严重的地区」。

法新社报导，这场灾难累计1450人罹难，数万人仍失联，家属焦急地在瓦砾堆中寻找生还者。

南方司令部指出，军舰劳德代堡号（USS Fort Lauderdale）的水兵与陆战队员，今天透过登陆艇将物资运送至拉圭拉港。

美国国务院已派遣超过250人的灾害应变小组，包括3支配有搜救犬的特种搜救队，协助寻找生还者。

美国上周宣布拨款1亿5000万美元援助委内瑞拉。（编译：纪锦玲）