反对党控国会大选「被窃」 乔治亚选委会将验票

afp_tickers

3 分钟

（法新社特比利西29日电） 高加索国家乔治亚反对党谴责周末的国会选举「被窃」后，中央选举委员会今天宣布将重验部分选票。

美国总统拜登也加入西方批评这场选举的声浪，称他对乔治亚民主「倒退深感担忧」，这场选举受到「恐吓与胁迫选民」的影响。

匈牙利总理奥班（Viktor Orban）不理会西方国家对乔治亚选举的疑虑前往特比利西（Tbilisi），展现对执政保守党乔治亚之梦（Georgian Dream）的支持。

亲西方反对阵营拒绝承认26日的选举结果，他们声称这场选举造假，以有利于执政党乔治亚之梦。28日有数以万计的民众参与在特比利西举行的抗议活动，示威群众宣布傍晚将举行新的反政府示威。

乔治亚选举委员会透过声明表示，「地区选举委员会将对在每个选区随机挑选的5个投票所重新验票」，这些选票占了所有选票约14%。

根据选委会接近完整的计票结果，执政党乔治亚之梦赢得53.9%的选票，4个反对党组成的联盟赢得37.7%的选票。

总统佐拉比契维利（Salome Zurabishvili）已宣布这个选举结果「不合法」，指控选举受到「俄罗斯特殊行动」干预，但这项说法遭到克里姆林宫否认。

反对阵营表示，他们不会进入新的「非法」国会，并要求「国际选举管理机构」举行「新的」选举。

一群乔治亚主要选举监督人员28日表示，他们发现复杂、大规模的舞弊证据，要求宣告至少15%已投下的选票无效。

数据分析师基维科里亚（Levan Kvirkvelia）在社群媒体平台X上表示：「（投票）数据提供确凿证据，支持有假票与计票错误的论点。」

他又说：「这样的操作仅发生在乡村地区，我们可以说执政党作出选举舞弊行为。」